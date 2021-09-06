Німеччина познущалась із Вірменії у відборі на Мундіаль. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Кваліфікація ЧС-2022, 5-й тур

Німеччина – Вірменія – 6:0

Голи: Гнабрі, 6, 15, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адейємі, 90+1

Агресивний старт Бундестім переріс у чотири голи ще до перерви: Гнабрі двічі розстріляв ворота Вірменії, Ройсу вдався потужний удар зльоту, а Вернер результативно замкнув пас Ґорецки.

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По перерві Німеччина не планувала відступати і забили двічі зусиллями Хофманна й Адейємі. Для останнього це був дебютний матч у футболці національної команди. Вірменія за всю зустріч не зуміла нічим гідно відповісти.

Підопічні Фліка з 12-ма очками очолюють турнірну таблицю групи J, а команда Капароса йде другою, маючи на два залікові бали менше.