Верес поступився Поліссю (1:4) у матчі сьомого туру УПЛ. Відео голів та огляд зустрічі дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Полісся розгромило Верес завдяки трьом голам ще до перерви. Спершу Андрієвський вивів Філіппова на побачення з воротарем – форвард реалізував момент. Далі Філіппов оформив дубль ударом після скидки Шепелєва, а незадовго до свистка на перерву Брагару замкнув подачу з кутового.

Полісся розгромило Верес – три голи за 30 хвилин першого тайму, Філіппов оформив дубль, Брагару забив дебютний гол

У другому таймі команда Ротаня добила суперника: Йосефі головою замкнув навіс Кравченка. Верес відповів лише наприкінці – Ндукве красивим ударом здалеку встановив остаточні 1:4.

Полісся здобуває третю перемогу поспіль в УПЛ та підіймається на 6-ту позицію, Верес – 12-й, прямо над зоною вильоту.

Шахтар впевнено переміг Рух та випередив Динамо на вершині – дебютний гол літнього новачка в УПЛ, нова краса від Ізакі