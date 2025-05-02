Атлетік поступився вдома Манчестер Юнайтед у першому півфіналі Ліги Європи (0:3). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Схоже, "домашнього" фіналу не буде – Атлетік, який має шанси зіграти вирішальний матч турніру на своєму полі, поступився вдома Манчестер Юнайтед у першому півфіналі.

Челсі без Мудрика розгромив сенсаційний Юргорден у першому півфіналі Ліги конференцій, Бетіс вдома дотис Фіорентину

Команда Рубена Аморіма вирішила результат зустрічі і, можливо, всього протистояння ще в першому таймі: Каземіро згадав про своє перебування в Ла Лізі і відкрив рахунок, а потім Бруну Фернандеш оформив дубль. Перший м'яч португалець забив із пенальті, який "привіз" Дані Вівіан. За це захисника Атлетіка вигнали з поля вже на 35-й хвилині.

Схоже, "домашнього" фіналу не буде – Атлетік, який має шанси зіграти вирішальний матч турніру на своєму полі, поступився вдома Манчестер Юнайтед у першому півфіналі.