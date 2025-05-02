Відбувся матч 6-го туру Першої ліги в групі вибування між Поділлям та запорізьким Металургом(2:3). Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2024/25, група вибування, 6-й тур

Поділля – МФК Металург Запоріжжя – 2:3

Голи: Савін, 10, Профатило, 90+1 – Блізніченко, 27 (пенальті), 76 (пенальті), Заєць, 35 (автогол)

Вилучення: Швець, 75 – Козлов, 84

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Запорізький Металург зумів здобути дебютну перемогу у 2025 році в Першій лізі після відставки Іллі Близнюка з посади головного тренера. Востаннє запоріжці перемагали 30 жовтня 2024 року Кремінь (1:0), якщо не враховувати технічну перемогу 3:0 на Діназом 24 листопада.

Після швидкого голу від Поділля Металург зміг заробити пенальті, який вправно реалізував колишній гравець Дніпра Андрій Блізніченко. Господарі в стані шоку пропустили ще раз до перерви – Заєць забив прикрий автогол.

Початок другого тайму став затишшям перед бурею. На 75-й хвилині Поділля отримало подвійне покарання: заробило пенальті на свої ворота та залишилось в меншості після червоної картки для Швеця. Досвідчений Блізніченко вдруге реалізував одинадцятиметровий удар і зробив рахунок 3:1 на користь Металурга. Але гості не довго грали в більшості, тому після червоної для Козлова Профатило зміг відіграти один м'яч.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу запоріжців 3:2. Завдяки цій звитязі Металург покинув зону перехідних матчів, посідаючи 13-те місце після 21-ї гри. Поділля тепер на 15-му місці й ризикує опинитися ще нижче.

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