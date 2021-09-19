Інтер без зайвих проблем розгромив Болонью в четвертому турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Підопічні Сімоне Індзагі повністю переграли свого візаві, а тому рахунок 6:1 на їхню користь – цілком заслужений. Виділити ж можна дебютний асист нідерландця Дензела Дюмфріса та дубль боснійця Едіна Джеко.

Інтер знищив Болонью, забивши шість голів – "нерадзуррі" повернулися на вершину Серії А

Обоє так чи інакше дотичні до збірної України. Перший влітку голом на останніх хвилинах подарував Нідерландам перемогу над нами (3:2) на Євро-2020, а другий лише протистоятиме "синьо-жовтим" 12 жовтня та 16 листопада у відборі до ЧС-2022.