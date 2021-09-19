Дубль Джеко у відеоогляді матчу Інтер – Болонья – 6:1
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Інтер без зайвих проблем розгромив Болонью в четвертому турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.
30’ Мілан Шкріняр
34’ Ніколо Барелла
54’ Матіас Весіно
63’ Едін Джеко
68’ Едін Джеко
Артур Теате 86’
30’ Мілан Шкріняр
34’ Ніколо Барелла
54’ Матіас Весіно
63’ Едін Джеко
68’ Едін Джеко
86’ Артур Теате
Підопічні Сімоне Індзагі повністю переграли свого візаві, а тому рахунок 6:1 на їхню користь – цілком заслужений. Виділити ж можна дебютний асист нідерландця Дензела Дюмфріса та дубль боснійця Едіна Джеко.
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Обоє так чи інакше дотичні до збірної України. Перший влітку голом на останніх хвилинах подарував Нідерландам перемогу над нами (3:2) на Євро-2020, а другий лише протистоятиме "синьо-жовтим" 12 жовтня та 16 листопада у відборі до ЧС-2022.
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