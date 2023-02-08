СК Дніпро-1 обіграв Ауду в рамках товариського матчу на зимових зборах. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Дніпряни завершили ігровий етап підготовки до відновлення сезону. Наступний матч команди Олександра Кучера вже буде офіційним – проти АЕКа в плей-офф Ліги конференцій. Гра відбудеться 16 лютого.

СК Дніпро-1 лякає АЕК розгромом і п'ятою Довбика, Львів нарешті виграв, посередні Металісти: спаринги клубів УПЛ

Середняк чемпіонату Латвії не створив СК Дніпро-1 жодних проблем, хоча ще торік спаринг цих команд завершився поразкою представника України. Тепер – нищівна перемога. Дуже сильний матч провів Артем Довбик, який асистував партнерам і сам забив двічі. Один із м'ячів форвард відправив у ворота елегантним ударом п'ятою.