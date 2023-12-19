Дубль Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Алавес – 3:0
Жирона розгромила Алавес у матчі 16 туру Ла Ліги (3:0). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".
Артем Довбик продовжив сяяти у складі Жирони. У матчі з Алавесом український форвард оформив дубль і потрапив до списку гравців, яким досить швидко вдалося оформити дебютний десяток м'ячів у Ла Лізі. Довбику для цього досягнення знадобилося зіграти 16 матчів, і за цим показником його випереджають тільки Лєвандовскі, Беллінгем, Ібрагімовіч, Роналду, Фалькао, Санабрія, Обамеянг і Джузеппе Россі. Про це інформує Opta.
Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Алавес – каталонці повернули лідерство, Артем порівнявся з легендами
У матчі з Алавесом Артем відкрив рахунок точним ударом головою. Цей гол став для нього четвертим у сезоні, який був забитий "з другого поверху". У п'ятірці найкращих чемпіонатів Європи тільки форвард Баварії Гаррі Кейн забив цією частиною тіла більше м'ячів, ніж Довбик (5).
Завдяки дублю українця Жирона повернула собі перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Казка каталонців триває!