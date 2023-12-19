Артем Довбик продовжив сяяти у складі Жирони. У матчі з Алавесом український форвард оформив дубль і потрапив до списку гравців, яким досить швидко вдалося оформити дебютний десяток м'ячів у Ла Лізі. Довбику для цього досягнення знадобилося зіграти 16 матчів, і за цим показником його випереджають тільки Лєвандовскі, Беллінгем, Ібрагімовіч, Роналду, Фалькао, Санабрія, Обамеянг і Джузеппе Россі. Про це інформує Opta.

Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Алавес – каталонці повернули лідерство, Артем порівнявся з легендами

У матчі з Алавесом Артем відкрив рахунок точним ударом головою. Цей гол став для нього четвертим у сезоні, який був забитий "з другого поверху". У п'ятірці найкращих чемпіонатів Європи тільки форвард Баварії Гаррі Кейн забив цією частиною тіла більше м'ячів, ніж Довбик (5).

Завдяки дублю українця Жирона повернула собі перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Казка каталонців триває!