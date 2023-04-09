Дубль Довбика у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Львів – 5:2
9 квітня 18:55 - Читать на русском
СК Дніпро-1 обіграв Львів в рамках 20-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
41’ Артем Довбик
44’ Олексій Гуцуляк
84’ Едуард Сарапій
90+3’ Артем Довбик
Ярослав Богунов 63’
Артем Мильченко 81’
41’ Артем Довбик
44’ Олексій Гуцуляк
63’ Ярослав Богунов
81’ Артем Мильченко
84’ Едуард Сарапій
90+3’ Артем Довбик
Підопічні Олександра Кучера ще в першому таймі забили у ворота найгіршої команди УПЛ три "сухих" м'ячі. Однак у другій половині Львів спробував відродити інтригу, яку дніпряни безжально прибили ще двома голами.
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Завдяки цій перемозі СК Дніпро-1 зберіг мінімальне відставання від Шахтаря, закріпившись на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Львів залишається останнім, з примарними шансами залишитися в елітному дивізіоні.
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