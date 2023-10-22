Жирона обіграла Альмерію (5:2) в рамках 10-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24",

Найгірша команда чемпіонату Іспанії неймовірно почала зустріч, завдяки дублю Лео Баптістао. Втім, Жирона ще до перерви не просто відігралася, а й вийшла вперед. Важливу роль у цьому відіграв Артем Довбик, який також забив двічі.

Довбик красивим дублем створив для Жирони переможний камбек – українець на рівні Лєвандовскі, команда вчепилась за Реал

По перерві гості довели справу до впевненої перемоги, засмутивши голкіпера Альмерії ще двічі. Завдяки цій перемозі Жирона зрівнялася з Реалом на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. В обох команд по 25 очок.

Щодо Артема Довбика, то тепер у його активі 5 голів та 2 асисти за 10 зіграних матчів у чемпіонаті Іспанії.