Збірна Нідерландів обіграла Литву в матчі відбору до ЧС-2026 з рахунком 3:2. Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Збірна Нідерландів потрапила в непросту ситуацію під час відбіркового матчу чемпіонату світу проти Литви. Вона дозволила команді, яка посідає 143-е місце у світовому рейтингу ФІФА, відігратися з рахунку 0:2.

Литва ледь не створила сенсацію з Нідерландами – Депай врятував перемогу "ораньє" під скандування "Слава Україні"

Два м'ячі проти топ-збірної для Литви – видатне досягнення. У матчах проти команд, що входять до топ-11 світового рейтингу ФІФА, Литва забила 10 голів у 35 матчах. Жодній з цих країн збірна не забивала двічі в одному матчі. Останній раз Литва забивала команді з топ-рейтингу 10 вересня 2019 року у ворота Португалії (1:5).

"Ораньє" від ганьби врятував Мемфіс Депай. Він оформив дубль, завдяки якому вийшов на перше місце в списку кращих бомбардирів збірної Нідерландів за всю історію.