Вже на 19-й хвилині гри Карпати залишилися в меншості. Дві жовті картки за короткий час отримав Пабло Альварес. Попри це, саме львів'яни першими відкрили рахунок у матчі – Костенко прострілив з лівого флангу, а Чачуа замкнув пас біля ближньої стійки.

Карпати у меншості вирвали перемогу над Лівим Берегом – дубль Чачуа врятував шанси львів'ян на єврокубки

Лівий Берег відповів майже одразу. Шастал та Дієго розіграли швидку контратаку, яку завершив Синиця. "Лелеки" могли ще й вийти вперед наприкінці першого тайму – Дієго скинув м'яч після подачі з кутового, проте Самар не влучив у порожні ворота. На 58-й хвилині Карпати забили другий зусиллями Амбросія Чачуа. Банада невдало вибив м'яч на капітана Карпат, який забив з близької відстані.

Через кілька хвилин Очеретько відібрав круглого у Дієго та небезпечно прострілив, а Якимів зрізав м'яч у власні ворота.1:3. Незадовго після пропущеного, Лівий Берег забив ще один гол, Кінарейкін невдало зіграв на виході, а Сухоручко замкнув пас у порожні ворота. Полегенько намагався вибити м'яч, проте влучив спочатку в стійку, а потім в Бабогла, від якого сфера перетнула лінію воріт. В підсумку, Карпати перемагають та продовжують боротьбу за єврокубки, а Лівий Берег перебуває за три очки від зони вильоту.