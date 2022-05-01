Ювентус зумів вийти переможцем у дуелі з Венецією в 35-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Героєм зустрічі став Леонардо Бонуччі, який після двох стандартів зумів відзначитись голами. Між м'ячами капітана туринців шедеврально в один дотик забив його візаві Маттіа Араму.

Ювентус завдяки дублю Бонуччі переміг Венецію

Перемога дозволила Ювентусу закріпитись на четвертій сходинці, набравши 69 залікових балів. Венеція з 22 пунктами залишилась на дні турнірної таблиці Серії А.