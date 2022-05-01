Дубль Бонуччі й шедевр хавбека у відеоогляді матчу Ювентус – Венеція – 2:1
16:50 - Читать на русском
Ювентус зумів вийти переможцем у дуелі з Венецією в 35-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
76’ Леонардо Бонуччі
Маттіа Араму 71’
71’ Маттіа Араму
76’ Леонардо Бонуччі
Героєм зустрічі став Леонардо Бонуччі, який після двох стандартів зумів відзначитись голами. Між м'ячами капітана туринців шедеврально в один дотик забив його візаві Маттіа Араму.
Ювентус завдяки дублю Бонуччі переміг Венецію
Перемога дозволила Ювентусу закріпитись на четвертій сходинці, набравши 69 залікових балів. Венеція з 22 пунктами залишилась на дні турнірної таблиці Серії А.
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