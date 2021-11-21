Ювентус зумів переграти Лаціо (2:0) у 13-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Розпочалось все не надто гостро, та підкат Катальді у своєму штрафному змінив хід зустрічі. Рефері вказав на пенальті після перегляду VAR, його впевнено реалізував Леонардо Бонуччі.

Ювентус здобув емоційну перемогу над Лаціо – Бонуччі оформив дубль з пенальті, "орли" втратили приголомшливу серію

У Лаціо нічого не клеїлось в атаці, натомість біля своїх воріт "орли" начудили вдруге. Рейна зрізав К'єзу, арбітр призначив 11-метровий, а капітан Юве оформив дубль. Туринці набрали 21 очко і піднялись на 7 місце, римляни ж з такою самою кількість пунктів залишились п'ятими.