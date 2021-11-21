Дубль Бонуччі у відеоогляді матчу Лаціо – Ювентус
10:59 - Читать на русском
Ювентус зумів переграти Лаціо (2:0) у 13-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Леонардо Бонуччі 22’
Леонардо Бонуччі 83’
22’ Леонардо Бонуччі
83’ Леонардо Бонуччі
Розпочалось все не надто гостро, та підкат Катальді у своєму штрафному змінив хід зустрічі. Рефері вказав на пенальті після перегляду VAR, його впевнено реалізував Леонардо Бонуччі.
Ювентус здобув емоційну перемогу над Лаціо – Бонуччі оформив дубль з пенальті, "орли" втратили приголомшливу серію
У Лаціо нічого не клеїлось в атаці, натомість біля своїх воріт "орли" начудили вдруге. Рейна зрізав К'єзу, арбітр призначив 11-метровий, а капітан Юве оформив дубль. Туринці набрали 21 очко і піднялись на 7 місце, римляни ж з такою самою кількість пунктів залишились п'ятими.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter