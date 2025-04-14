Вже на старті зустрічі Карпати вийшли вперед – після навісу з кутового Бабогло головою переправив м’яч у сітку. На 12-й хвилині Інгулець "привіз" у свої ворота пенальті, однак Бруніньйо не зумів переграти Паламарчука, який відбив вже шостий удар з позначки поспіль.

Карпати здолали Інгулець попри рекордний сейв Паламарчука – дубль Бабогла приніс першу за півроку виїзну перемогу

В середині тайму Костенко з лінії штрафного влучив у поперечину. Наприкінці тайму Сад виходив сам на сам з Кінарейкіним після помилки Чачуа, але удар прийшовся над воротами. За 10 хвилин до завершення матчу Бабогло оформив дубль, замкнувши навіс від Чачуа. Інгулець, однак, спромігся на гол престижу під завісу гри – Свистун навісив з правого флангу і закинув м'яч точнісінько у дальню дев'ятку.