Підопічні Лі Карслі розгром суперника розпочали у другому таймі. Спочатку Джуд Беллінгем заробив пенальті, який вдало реалізував Харрі Кейн.

Англія повернулася до еліти Ліги націй, забивши п'ять голів Ірландії – Беллінгем долучився до чотирьох

Другий м'яч ірландці привезли самі собі після помилки в обороні. Гордон вдало скористався моментом і пробив у дотик. Третій гол влетів у ворота Келлехера після кутового, де Галлахер скористався тим, що його не притримали захисники. У двох інших забитих м'ячах безпосередню участь взяв Беллінгем. Джуд класно з партнером розіграв штрафний, а потім віддав на вільного Боуена, який не схибив. В іншому випадку півзахисник Реала класно віддав дальній пас точнісінько на голову Харвуд-Белліса.