Гравець Динамо Владислав Дубінчак відреагував на критику за свою червону в матчі проти Ференцвароша, який кияни програли 0:4.

"Дорогі вболівальники Динамо! Останні дні були морально важкі через мою помилку в останньому матчі. Повністю розумію і приймаю ціну дій і знаю, що через мене команда не здобула важливий для нас результат.

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Розумію всі ваші обурення і критику, але ніхто не застрахований від помилок. Ви можете писати і обурюватись в коментарях, говорити в обличчя, але прохання не чіпати мою сімʼю і не переходити кордонів. Емоції емоціями, знаю, як віддано ви підтримуєте клуб, але не забуваймо, що всі ми люди, в першу чергу, а не роботи.

Я з дитинства захищаю кольори Динамо і готовий віддавати всі сили за Емблему! Ще раз перепрошую за свої дії", – написав Дубінчак в Instagram.

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