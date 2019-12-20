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Дубінчак стане гравцем Десни на правах оренди, – ЗМІ

09:41 883 Читать на русском
Дубінчак стане гравцем Десни на правах оренди, – ЗМІ
Владислав Дубінчак / фото: ФК Карпати

Захисник Динамо Владислав Дубінчак може продовжити кар'єру в складі чернігівської Десни.

Владислав Дубінчак приєднається до Десни на правах оренди, інформує Динамоманія.

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Першу половину сезону 2019/20 захисник провів на правах оренди в Карпатах, а в минулому сезоні захищав кольори Арсенал-Київ.

Впоточному сезоні у складі Карпат Дубінчак відіграв 16 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. До слова, львів'яни замикають турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі лише 11 очок після 18 турів.

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