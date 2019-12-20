Дубінчак стане гравцем Десни на правах оренди, – ЗМІ

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Гвардіола планує революцію в Манчестер Сіті – Зінченко може отримати конкурента
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Баварія не робила пропозиції Тете та визначилась з пріоритетним трансфером, – BildНімеччина — 10:07 429
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Шахтар отримав неймовірну суму від УЄФА за сезон 2018/19, Динамо – майже у 9 разів меншеЛіга чемпіонів — 09:15 1819
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Андронов: Чому тренери Динамо залишали Жерсона Родрігеса у першій команді, якщо він приходив п'яним на тренування?Україна — 08:24 1315
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Зозуля пояснив резонансні фотографії: Я зробив це для того, щоб підтримати нашу армію, наших героївІспанія — 19 груд 2208