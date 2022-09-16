Захисник Динамо Владислав Дубінчак не може знайти причини поразки від АЕКа з Ларнаки у другому турі Ліги Європи.

– Не можу назвати причину. Сам не розумію, в команді теж не розуміють. Напевно, наш психологічний стан залишає бажати кращого. Зараз у команді є якась проблема психологічного характеру. Щодо бажання та гри – немає проблем, а психологічно втомлені, не знаю. Ситуація важка. Сподіваюся, ця пауза допоможе Динамо.

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– У другому таймі ви заграли з іншим настроєм та швидкістю. Що там такого було в перерві?

– Нічого такого незвичного не було. Ми розуміємо ситуацію, що повинні обігрувати такі команди та здобувати очки. Сподіваюся, вболівальники ще будуть радіти нашим перемогам.

– Наскільки заважав розвивати атаки стан поля?

– Поле важке, був дощ. В центрі ще більш-менш нормально, а по бровках було залито водою.

– Що вам каже Луческу?

– Він після Бенфіки прогнозував такий спад. Сказав, що може бути важка ситуація після гри на виїзді. Так й відбулося. Він – досвідчена людина, розуміє ситуацію, – розповів Дубінчак в ефірі MEGOGO.

Після двох поразок у Лізі Європи Динамо з нулем очок посідає останнє місце групи B. Загалом у останніх 7-ми матчах підопічні Мірчі Луческу програли 6 разів.

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