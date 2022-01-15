"У мене немає якогось хвилювання чи страху після повернення в Динамо, навпаки, я задоволений, це тішить. Це більше позитивні емоції. Хлопці минулого сезону стали чемпіонами, а я ні, тому в мене багато бажання, багато амбіцій. Я хочу бути чемпіоном і прикладатиму всі зусилля, аби цього досягти. Я розумію, куди прийшов, на яке місце. Тому намагатимуся щосили посісти це місце і грати.

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Чого мені не вистачило тоді, щоб закріпитись у команді і конкурувати з Миколенком? Не знаю. Можу сказати тільки, що на той час він був гравцем основного складу, а я міг його лише замінювати. Але замість того, щоб сидіти у запасі я поїхав у оренду на півроку аби грати там та бути готовим до цього моменту, котрий настав зараз.

Я дізнався про перехід Віталія в Евертон раніше, ніж широкий загал, бо ми з ним бачилися особисто, і це обговорювали. Приємно було від нього почути добрі слова на мою адресу. І я дуже радий за нього.

Вчора розмовляв із Містером перед тренуванням. Розмова була про мою роль у команді. Його слова мене дуже порадували. Не розповідатиму, що саме він говорив, але це були хороші слова. Я дуже радий і намагатимусь зробити зі свого боку все можливе", – цитує Дубінчака офіційний сайт Динамо.

До слова, очікується, що саме Владислав стане в Динамо заміною Миколенку, який перебався в АПЛ.

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