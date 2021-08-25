ДТП Лучі: винуватець аварії був п'яним – фото та відео з місця інциденту
Стали відомі нові подробиці автотрощі, в якій постраждав голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
Лучано Лучі залишається у відділенні нейрохірургії київської лікарні після операції, повідомляє у Facebook журналіст Костянтин Андріюк.
ДТП Лучі: водій перебуває у важкому стані – лікарі борються за його життя
Голова Комітету арбітрів УАФ перебував на задньому сидінні автомобіля, коли у його машину на високій швидкості врізався народний депутат України Олександр Трухін. За словами очевидців, чиновник був п'яним.
Інші джерела повідомляють, що у дуже важкому стані перебуває водій автомобіля, в якому сидів Лучі.
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