Півзахисник Мохамед Іхаттарен не протримався в Славії і чотирьох місяців.

Празька Славія звинуватила Іхаттарена в непрофесіоналізмі й офіційно розірвала з ним контракт за обопільною згодою сторін. Це сталося сьогодні, 1 квітня, інформує офіційний Твіттер празького клубу.

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Повідомляється, що 22-річний Іхаттарен висловив бажання зосередитися на своїй родині. Про те, чи вирішив нідерландець завершити ігрову кар'єру, не розголошується. Контракт Мохамеда зі Славією був розрахований до кінця цього сезону.

На початку грудня 2023 року Славія вирішила дати талановитому, але скандальному півзахиснику черговий шанс перезапустити свою кар'єру. Іхаттарен старанно тренувався і практично повернув собі хорошу форму, але в якийсь момент взявся за старе. Раніше Voetbal International повідомляв, що чеський клуб звинуватив форварда в непрофесіоналізмі.

Кілька років тому Іхаттарен вважався одним із найталановитіших нідерландців у футболі. Однак після переходу з Аякса до Ювентуса його розвиток застопорився: його двічі заарештовували, один раз – імовірно за домашнє насильство.

Нагадаємо, Славія відмовилася зіграти товариський матч зі Слованом через те, що словацька команда провела зустріч із московським Динамо.

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