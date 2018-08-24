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"Друзі, не бійтесь долати труднощі", – Коноплянка привітав українців з Днем Незалежності

19:28 302 Читать на русском
"Друзі, не бійтесь долати труднощі", – Коноплянка привітав українців з Днем Незалежності
Євген Коноплянка / фото ФФУ

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка привітав Україну зі святом.

Друзі, не бійтесь долати труднощі і робіть більше правильних вчинків, адже саме вони зміцнюють нашу незалежність. З Днем Незалежності, Україно!", – написав український півзахисник німецького Шальке у своєму Instagram.

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Відзначимо, сьогодні Україна святкує 27-річницю Незалежності.

Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Німеччина
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