"Друзі, не бійтесь долати труднощі", – Коноплянка привітав українців з Днем Незалежності

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка привітав Україну зі святом.

Друзі, не бійтесь долати труднощі і робіть більше правильних вчинків, адже саме вони зміцнюють нашу незалежність. З Днем Незалежності, Україно!", – написав український півзахисник німецького Шальке у своєму Instagram.

Маркевич: Люди зрозуміли, що ми – одна нація, незважаючи на те, хто якою мовою говорить

Відзначимо, сьогодні Україна святкує 27-річницю Незалежності.