Антонелла Рокуццо не змогла без перешкод потрапити на перший матч Копа Амеріка 2024 Аргентина – Канада.

Старт турніру відбувся на Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті. Виявилося, охорона арени однаково прискіпливо ставиться до усіх відвідувачів. Виключення не зробили навіть для дружини капітана збірної Аргентини.

Аргентина стартувала з перемоги на Копа Амеріка – Мессі виправився асистом за змарновані виходи віч-на-віч

Антонелла Рокуццо прямувала на трибуни, щоб подивитися на гру свого чоловіка. З нею були двоє дітей, батьки Ліонеля Мессі та племінник футболіста. Безперешкодно пройти зону контрою не вдалося. Антонелла мусила залишити на зберігання свій гаманець, оскільки предмети такого фасону підпадають під заборонені для пронесення на стадіон. Після короткої дискусії дружина Мессі таки виконала вимоги охоронців.

До слова, з футболом в аргентинців жодних проблем не виникло. Чинні чемпіони світу почали Копа Амеріка, обігравши збірну Канади.