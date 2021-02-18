"Чому я видалив Instagram? Набридло. І різні дівчата стали писати. Чи висилали голі фото? Ні. Просто це набридло моїй дружині. Тож я видалив акаунт, щоб викорінити проблему.

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Що саме їй не сподобалося? Що часто пишуть смс-ки. Хоча я особливо не спілкувався. Є просто знайомі, ти з ними спілкуєшся довгий час. Буває, відповіси на щось, дружині це не подобалося. Сильно ревнувала. Instagram мені потрібен був, щоб дивитися і лайкати фото. Хоча дівчат я не лайкав. Адже, коли у мене з'явилася дружина, я і так розумів, що якщо буду лайкати, їй буде неприємно", – сказав Караваєв у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Караваєв у поточному сезоні провів за Динамо 20 матчів, в яких віддав 1 результативну передачу. Вже сьогодні, 18 лютого, його команда в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінеться з бельгійським Брюгге. Початок зустрічі о 17:00.

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