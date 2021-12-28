"Поки проект в розробці. Влада Седан буде не одна в цьому проекті, так би мовити, з її участю.

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Шоу вийде в той час, коли нам усім стає не по собі, бо футболу немає. У зимовий період, можливо, з'явиться прикольний проект на каналах "Футбол" і на Youtube також", – заявив Денисов у коментарі FAVBET Ukraine.

Нагадаємо, раніше Влада Седан (Зінченко) працювала на телеканалах "Футбол" репортеркою.

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