Дружина Зінченка стане учасницею нового шоу на телеканалах "Футбол"
20:42 - Читать на русском
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов анонсував появу нового проекту за участі Влади Седан (Зінченко).
"Поки проект в розробці. Влада Седан буде не одна в цьому проекті, так би мовити, з її участю.
Зінченко з дружиною підкорювали Манчестер на самокатах – яскраве фото
Шоу вийде в той час, коли нам усім стає не по собі, бо футболу немає. У зимовий період, можливо, з'явиться прикольний проект на каналах "Футбол" і на Youtube також", – заявив Денисов у коментарі FAVBET Ukraine.
Нагадаємо, раніше Влада Седан (Зінченко) працювала на телеканалах "Футбол" репортеркою.
Риболовля на Донбасі, моря і візит до першого тренера – як зірки Динамо, Шахтаря та збірної України проводять відпустку
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter