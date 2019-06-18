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Дружина Ярмоленка вразила спокусливим фото у сексуальному купальнику

10:52 152 Читать на русском
Дружина Ярмоленка вразила спокусливим фото у сексуальному купальнику
Іння Ярмоленко вражає на відпочинку

Дружина форварда Вест Хема та збірної України Андрія Ярмоленка, Інна, продовжує зачаровувати власних підписників у Інстаграм красивими світлинами.

Інна Ярмоленко опублікувала сексуальне фото з сонячних островів, де, очевидь, відпочиває разом зі своїм чоловіком.

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Відзначимо, що ефектна брюнетка далеко не вперше хизується ідеальною фігурою. Взимку, коли Андрій відновлювався від травми, його друга половинка, яка причарувала британські ЗМІ, ділилась спокусливими світлинами з пляжів ОАЕ.

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Sunny vibes

Допис, поширений Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

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Теги
Англія Дружини футболістів Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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