Дружина Ярмоленка вразила спокусливим фото у сексуальному купальнику

Дружина форварда Вест Хема та збірної України Андрія Ярмоленка, Інна, продовжує зачаровувати власних підписників у Інстаграм красивими світлинами.

Інна Ярмоленко опублікувала сексуальне фото з сонячних островів, де, очевидь, відпочиває разом зі своїм чоловіком.

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Відзначимо, що ефектна брюнетка далеко не вперше хизується ідеальною фігурою. Взимку, коли Андрій відновлювався від травми, його друга половинка, яка причарувала британські ЗМІ, ділилась спокусливими світлинами з пляжів ОАЕ.

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