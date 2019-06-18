Дружина Ярмоленка вразила спокусливим фото у сексуальному купальнику

Дружина форварда Вест Хема та збірної України Андрія Ярмоленка, Інна, продовжує зачаровувати власних підписників у Інстаграм красивими світлинами.
Інна Ярмоленко опублікувала сексуальне фото з сонячних островів, де, очевидь, відпочиває разом зі своїм чоловіком.
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Відзначимо, що ефектна брюнетка далеко не вперше хизується ідеальною фігурою. Взимку, коли Андрій відновлювався від травми, його друга половинка, яка причарувала британські ЗМІ, ділилась спокусливими світлинами з пляжів ОАЕ.
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