Дружина Ярмоленка підкорила англійців – гарячі фото

Англійські таблоїди вкотре перебувають в захопленні від дружини форварда Вест Хема та збірної України Андрія Ярмоленка.

Півзахисник збірної України та англійського Вест Хема залікувавши травму коліна, знову тішить фанів своєю грою. У семи іграх нового сезону англійської Прем’єр-ліги українець забив вже три м'ячі. Причому Андрій відзначився вже у першій грі, з’явившись в основному складі команди. У грі проти Манчестер Юнайтед Ярмоленко був визнаний найкращим гравцем зустрічі, а своє захоплення йому висловлювали партнери по команді і наставник Вест Хема.

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Підтримує і піднімає настрій українцю його чарівна дружина Інна. Англійське видання The Sun охарактеризувало місіс Ярмоленко епітетом "приголомшлива", пригадавши, що саме вона була поруч з Андрієм у період реабілітації і перша раділа його успіхам у новому сезоні.