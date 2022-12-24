"Я вважаю, що травми – це найважчий період у житті футболіста. Можуть бути хороші ігри, можуть бути погані. Але коли ти не граєш – ти не маєш шансів. Ти відновлюєшся, ти не з командою, це дуже тяжко.

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У Андрія була досить важка травма, для нього психологічно це був великий удар, він тільки перейшов у такий сильний чемпіонат, у нього все виходило, і тут така травма – найскладніша у житті. Я і діти намагалися його підтримувати, як могли, щоб у цей час йому було хоч трохи, але легше", – поділилась Ярмоленко на YouTube-каналі Анни Ребрової.

Нагадаємо, Ярмоленко травмувався після переходу в Вест Хем, через що вибув на 222 дні. Після цього Андрій ще неодноразово отримував пошкодження у складі англійського клубу, а влітку цього року перебрався в Аль-Айн з ОАЕ.

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