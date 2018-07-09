Дружина Вукоєвіча: В словах Оґнєна не було поганих намірів чи політичних послань

Дружина Оґнєна Вукоєвіча Андреа Вукоєвіч прокоментувала неприємну ситуацію в якій опинився її чоловік.

"Огнен відреагував надто емоційно, тому що Україна була його другою домівкою протягом десяти років. В його словах не було ніяких поганих намірів чи політичних послань.

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Він прийняв рішення Хорватського футбольного союзу з розумінням та повагою. Він залишиться в Росії і буде підтримувати збірну до кінця", – цитує Андреа Вукоєвіч хорватське видання Gloria.

Нагадаємо, Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії вигукнув "Слава Україні", чим спровокував справжню полеміку. ФІФА попередила футболіста, хоча Віда ризикував отримати дискваліфікацію.

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