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Дружина Реброва поскаржилась на зірвані плани – український тренер вже мав бути в Києві

13:14 769 Читать на русском
Дружина Реброва поскаржилась на зірвані плани – український тренер вже мав бути в Києві
Сім'я Ребрових / Фото Instagram

Пандемія внесла радикальні зміни у плани сімейства головного тренера угорського Ференцвароша Сергія Реброва.

"Сьогодні ми вже повинні були бути в Києві, цієї неділі зіграти останню гру в сезоні і вирушити додому!

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Сьогодні ми повинні були бути поруч зі своїми близькими, ганяти м'яч, робити барбекю і багато сміятися. Але поки так. Приймаємо все як є.

Головне, що ми здорові й разом з чоловіком і дітьми 24/7. Також багато сміємося і ганяємо м'яч, тільки барбекю тут не купили. Нудьгуємо. Всім доброго ранку! Бережіть себе і своїх близьких! Обійміть своїх дітей! Поцілуйте коханих!" – написала Анна Реброва в Instagram.

Нагадаємо, чемпіонат Угорщини перебуває на паузі через пандемію, турнір планують відновити з 23 травня. Ференцварош Сергія Реброва після 23-х турів лідирує у турнірній таблиці.

Сегодня мы уже должны были быть в Киеве , в это воскресенье сыграть последнюю игру в сезоне и отправиться домой ! Сегодня мы должны были быть рядом со своими близкими , гонять мяч, делать барбекю и много смеяться . Но пока так. Принимаем все как есть. Главное , что мы здоровы и вместе с мужем и детьми 24/7 . Также много смеёмся и гоняем мяч , только барбекю здесь не купили . Скучаем ) Всем доброе утро! Берегите себя и своих близких ! Обнимите своих детей! Поцелуйте любимых!️

Допис, поширений Anna Rebrova (@annar2202)

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Теги
Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Дружини футболістів Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина Світ
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