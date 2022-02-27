"Коли я читаю, що відстояли Гостомель – у мене мурашки. Коли я читаю, що відстояли Херсон – у мене навертаються сльози. Я знаю, що я прочитаю – відстояли Київ! Я знаю, що я прочитаю – відстояли Україну! Я знаю, що буде свято на нашій землі! Я знаю, бо наші чоловіки – Герої!

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Дякуємо вам, мами, що виховали таких синів, які кров'ю і потім захищають нашу Батьківщину! Мені складно уявити, що ви відчуваєте, відправляючи синів захищати нас ціною власних життів! І поки у нас є такі Герої – ми Всесильні! Нам не страшний ніхто! Я знаю, що все це закінчиться, і ми станемо ще сильнішими і згуртованішими! Це буде відродження України з попелу, і це буде заслуга наших чоловіків! Низький вам уклін!

Давайте побажаємо кожному з них сил вистояти в цьому бою! Ви наша сила та гордість! І нехай кожен із вас це знає!" – написала Реброва в Instagram.

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