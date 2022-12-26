"2021-й у плані кар'єри це найемоційніший, а в плані результативності та досягнень – найуспішніший.

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Минулого року ми з дружиною їхали у відпустку взимку, і йшли з командою на останньому місці, я сказав: "Я хочу поїхати на Євро, але не знаю, як це зробити". Вона, мабуть, подумала, що я якийсь божевільний.

Сказав тоді, що Євро буде моєю метою №1. Мабуть, це я загадав. Нічого просто так не буває, тому добре, що так сталося", – сказав Довбик для проекту BurBuzz.

Нагадаємо, саме Артем забив вирішальний гол в 1/8 фіналу Євро-2020, який допоміг Україні пройти шведів.

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