Юлія Петряк шукає свого батька Петренка Івана Анатолійовича, який востаннє виходив на зв'язок ще 6 травня. Тоді він перебував поблизу Авдіївки, захищаючи Україну від російських окупантів. Юлія поширила цю інформацію в Instagram і просить допомоги.

Петряки одружені декілька років, у сім'ї двоє дітей. Іван захищав кольори Зорі та Шахтаря, а зараз виступає за угорський Фехервар.

Іван поселив у своєму домі під Будапештом 8 людей, які втекли від війни з Росією. Футболіст допомагає закупляти шоломи та бронежилети для Збройних Сил.

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