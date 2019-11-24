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Дружина нападника збірної України поділилась гарячим фото

09:47 40 Читать на русском
Дружина нападника збірної України поділилась гарячим фото
Дружина Мар’яна Шведа Ольга / Фото з соцмереж

Друга половинка форвард Селтіка Мар’яна Шведа продовжує вражати підписників відвертими фото.

Дружина українського легіонера у складі шотландського Селтіка Мар’яна Шведа Ольга виклала у соціальну мережу Instagram чергове спокусливе фото. Напівоголена білявка доповнила своє відверте фото словами "Тепла вам у стрічку".

Тренер Селтіка задоволений роботою Шведа, але не бачить його в основному складі

Нагадаємо, нападник збірної України Швед продовжує "гріти лавку" свого клубу, оскільки головний тренер шотландського Селтіка Ніл Леннон переконаний, що українець дотепер не готовий до виступів за головну команду. До слова, "чорнобильський Роббен" у поточному сезоні зіграв лише у двох матчах за Селтік і забив один гол.

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Тепла вам в ленту️

Допис, поширений OlyaHrynkevych (@olyashvved)

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Теги
Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Збірна України
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