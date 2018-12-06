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Дружина Мар'яна Шведа – апетитна блондинка, яка підкорила соцмережі своїми сідницями

13:20 81 Читать на русском
Дружина Мар'яна Шведа – апетитна блондинка, яка підкорила соцмережі своїми сідницями
Мар'ян і Оля

Нападник львівських Карпат Мар'ян Швед нещодавно дебютував за збірну України.

Мар'ян на 77-й хвилині товариського матчу проти Туреччини замінив Віктора Циганкова.

А два роки тому яскравий роман між 21-річним нападником і його коханою Олею Гринкевич переріс у шлюб.

Футбол 24 зібрав найяскравіші фото красуні із соціальної мережі Інстаграм.

У нападника збірної України бомбезна дружина – це і її заслуга, що він потрапив у команду Шевченка

#мореморе

Публикация от Olya Hrynkevych (@olya__shved)

@dianavajd ️

Публикация от Olya Hrynkevych (@olya__shved)

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
Матч завершено
0 : 0
Туреччина
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Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Збірна України Дружини футболістів Дівчина дня Україна - Туреччина
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