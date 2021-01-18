"Яка ж все таки різниця між російськими і українськими коментаторами. Чому одні хвалять лише свого футболіста і взагалі нікого не відчувають, навіть коли ті помиляються, а наш свого земляка тільки критикує. "Після відходу Руслана атака заграла цікавіше". Цікаво, в якому місці?

Невдалий матч Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Дженоа

Уже яку гру складається таке відчуття. Це стосується і фанатів. Як треба підтримувати своїх ще повчитися треба. І це я не про всіх, звичайно. Але дуже прикро, що при найменшому промаху наші фанати готові з брудом змішати.

Напевно, не зіграли ставки. Інших причин не бачу. Своїх треба підтримувати і коли добре, і коли погано, як окремих гравців, так і збірну", – написала Маліновська у своєму Instagram.

Зазначимо, що Аталанта не змогла обіграти Дженоа (0:0), а українець провів 66 хвилин на полі.

Аталанта не переграла одного з аутсайдерів – Маліновський провалив матч Серії А і втратив супершанс