Роксана Маліновська, дружина лідера збірної України, своїми фото з відпочинку також доводить, що перебуває у чудовій формі, як і її коханий.

Асисти Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Удінезе – 3:2

Дівчина опублікувала в Instagram кілька яскравих світлин з Мальдів, де позує у бікіні. "Я не відпочиваю, я насолоджуюся сонцем, океаном і свободою разом зі своєю сім'єю, поки є така можливість", – підписала фото Роксана.

Нагадаємо, Руслан також яскраво себе проявив в останньому матчі за Аталанту, де двома асистами подарував своїй команді перемогу над Удінезе.

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