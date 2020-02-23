Дружина Маліновського – про коронавірус в Італії: Влада радить не відвідувати людні місця – невідомо, що буде далі

Дружина Руслана Маліновського, Роксана, розповіла про запобіжні заходи в зв'язку із випадками захворювання коронавірусом в Італії.

"У нашому регіоні – Ломбардія – зафіксовано найбільшу кількість захворілих коронавірусом. Померла одна жінка у віці, по-моєму, більше 80 або 70 років і один чоловік перебуває у важкому стані. 23 лютого скасували всі спортивні та інші заходи. Влада радить залишатися вдома і не відвідувати людні місця: супермаркети, кафе і так далі.

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Матч Аталанти проти Сассуоло теж скасували. Руслан після тренування приїде додому. Що буде далі – ще невідомо. Він мені пізніше розповість, який у них буде розклад на наступний тиждень. Будемо уникати людних місць, залишатися вдома і сподіватися, що все це скоро закінчиться", – сказала Маліновська в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, чотири з шести матчів, які мали відбутись сьогодні, 23 лютого, у Серії А, перенесли на невизначений термін через загрозу коронавірусу. Наразі в Італії коронавірус діагностували у 79 осіб – від смертельної недуги вже померло двоє людей.

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