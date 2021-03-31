"Я чудово розумію, що не можу грати в футбол вічно. Зараз міркую, чим можу зайнятися після завершення кар'єри. Моя дружина категорично проти, щоб я був тренером.

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Напевно, я б хотів почати свою справу, але ще не визначився, в якій сфері. У мене троє синів, для яких хочеться бути найкращим прикладом. Саме тому я намагаюся поводитися правильно: дотримуватися ціннісних орієнтирів, любити свою справу і піклуватися про сім'ю", – сказав Степаненко у коментарі виданню На часі.

Нагадаємо, нещодавно зірка Шахтаря повернувся до тренувань з основною групою. Хавбек зазнав пошкодження коліна наприкінці лютого. У поточному сезоні УПЛ 31-річний Степаненко провів 12 матчів на клубному рівні, в яких відзначився асистом.

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