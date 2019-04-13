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Дружина Ікарді Ванда Нара перевершила саму себе дуже відвертим фото – вона повністю оголилась

15:00 589 Читать на русском
Дружина Ікарді Ванда Нара перевершила саму себе дуже відвертим фото – вона повністю оголилась
Ванда Нара не боїться відвертих фотосесій

Скандальна дружина та агент нападника Інтера Мауро Ікарді потішила своїх підписників у Інстаграм пікантною світлиною.

Аргентинська модель, яка також офіційно представляє інтереси свого зіркового чоловіка, перевершила саму себе, повністю роздягнувшись на пляжі. "В раю. Робота", – підписала відверту світлину Ванда Нара. Допис за короткий період зібрав близько 200 тисяч "лайків".

Конте готовий очолити Інтер – італієць хоче продати Ікарді

Наразі незрозуміло, чому друга половинка Ікарді працює оголеною, можливо, у такому вигляді їй простіше шукати новий клуб для Мауро, який планує покинути Інтер. Раніше повідомлялось, що у послугах 26-річного форварда зацікавлений Атлетіко, а сам футболіст начебто мріє про Реал.

Дружина Ікарді плакала на телебаченні: Маротта подзвонив у прямий ефір, а фанати Інтера зробили жорстоку заяву

En el paraíso working

Допис, поширений Wanda nara (@wanda_icardi)

Теги
Італія Ванда Нара Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер
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