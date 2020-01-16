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Дружина Ікарді підкорює фанатів ПСЖ відвертим фото на фоні Ейфелевої вежі

16 січня 23:55 1877 Читать на русском
Дружина Ікарді підкорює фанатів ПСЖ відвертим фото на фоні Ейфелевої вежі
Мауро Ікарді та Ванда Нара / Фото з відкритих джерел

Поки форвард ПСЖ Мауро Ікарді феєрить в Парижі, його дружина займається тим же у Instagram.

Мауро Ікарді влітку на правах оренди перейшов у ПСЖ, тоді його дружина заявляла, що їй не хочеться покидати Мілан.

Ікарді хоче залишитись в ПСЖ

Але тепер схоже все змінилось. Ванда Нара опублікувала напівоголене фото на фоні головного символа Парижу – Ейфелевої вежі, підписавши його філософською фразою: "Я летіла зі зламаними крилами".

В поточному сезоні Ліги 1 Ікарді провів 13 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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Iba volando con las alas rotas

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

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Теги
Франція ПСЖ ПСЖ Ванда Нара Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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