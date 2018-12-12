Дружина Ікарді не приховувала розчарування вильотом Інтера з Ліги чемпіонів – сльози красуні бачив увесь Сан-Сіро

Інтер у вирішальному для себе матчі Ліги чемпіонів вдома не зумів обіграти ПСВ та не пробився у плей-офф турніру.

Міланський Інтер зіграв внічию з ПСВ. Врятував італійців від поразки Мауро Ікарді, який зрівняв рахунок на 73-й хвилині. Однак цей факт зовсім не потішив дружину аргентинського нападника Ванду Нару, яка розплакалася прямо на трибунах стадіону Сан-Сіро.

Інтер – ПСВ – 1:1– відео голів та огляд матчу

Інтеру в останньому турі потрібно було зіграти вдома проти ПСВ краще, ніж Тоттенхему на виїзді з Барселоною. Італійський гранд пропустив швидкий гол і вирвав лише нічию. Лондонці паралельно також розписали мирову на Камп Ноу та вибили міланців з Ліги чемпіонів.

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