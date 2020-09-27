Дружина Емре Ашика, Ягмур, була готова заплатити кілеру близько 1,3 млн доларів за вбивство свого чоловіка, повідомляє Hurriyet. Вона попросила свого коханця Ерді Сунгура вбити колишнього футболіста, однак той відмовився.

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"У мене був роман з Ягмур. Вона думала про те, щоб отримати спадок після смерті Емре Ашика. Вона просила мене вбити його, але я відмовився. Одного разу вона принесла мені шматок м'яса. Вона хотіла, щоб я вистрелив у м'ясо. Я спробував вистрілити, але заплющив очі. "Ти не зможеш цього зробити", – сердито вигукнула Ягмур".

В підсумку, Ерді знайшов кілера та представив його екс-дружині гравця. Ягмур надала кілеру пістолет, а також допомагала у пошуках місця, де можна було заховати тіло. Однак, найманий вбивця в останню мить відмовився від замовлення та здав парочку, яка тепер очікує на рішення суду. Зазначимо, що подружжя Ашик побралася у 2012 році та має трьох дітей. Емре Ашик за свою кар'єру 34 рази виходив у складі збірної Туреччини.

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