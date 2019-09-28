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Ірина Морозюк взяла участь у Matrix challenge від Ібрагімовіча – гаряче відео

10:34 452 Читать на русском
Ірина Морозюк взяла участь у Matrix challenge від Ібрагімовіча – гаряче відео
Ірина та Микола Морозюки / соцмережі

Дружина колишнього захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина не залишилась осторонь челенджу Златана Ібрагімовіча Matrix challenge.

Ірина Морозюк у своєму Instagram взяла участь у челенджі Златана Ібрагімовіча Matrix challenge.

Ібрагімовіч запустив челендж за мотивами культового фільму

На відео дівчина утримує м'яч на грудях, імітуючи ухиляння від пострілів. Зазначимо, що це один зі знаменитих кадрів відомого фільму Матриця, де роль головного героя зіграв Кіану Рівз.

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В підписі до відео Ірина зазначила: "Всі знають, що Златан Ібрагімовіч мій улюблений гравець (після чоловіка). Я не могла не взяти участь у його новому челенджі".

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Теги
Відеоновини Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Ірина Морозюк
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