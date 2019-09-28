Ірина Морозюк взяла участь у Matrix challenge від Ібрагімовіча – гаряче відео

Дружина колишнього захисника Динамо Миколи Морозюка Ірина не залишилась осторонь челенджу Златана Ібрагімовіча Matrix challenge.

Ірина Морозюк у своєму Instagram взяла участь у челенджі Златана Ібрагімовіча Matrix challenge.

Ібрагімовіч запустив челендж за мотивами культового фільму

На відео дівчина утримує м'яч на грудях, імітуючи ухиляння від пострілів. Зазначимо, що це один зі знаменитих кадрів відомого фільму Матриця, де роль головного героя зіграв Кіану Рівз.

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В підписі до відео Ірина зазначила: "Всі знають, що Златан Ібрагімовіч мій улюблений гравець (після чоловіка). Я не могла не взяти участь у його новому челенджі".