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Дружина Буяльського спокушає гарячим фото в купальнику – фанати воюють через силікон, але дівчина гідно дає відсіч

06:30 - Читать на русском
Дружина Буяльського спокушає гарячим фото в купальнику – фанати воюють через силікон, але дівчина гідно дає відсіч
Аліна та Віталій Буяльські / Фото із соцмереж

Аліна, дружина хавбека Динамо Віталія Буяльського, не соромиться показати своє тіло і завжди готова захистити себе у війні з хейтерами.

Ефектна дівчина у Instagram похизувалася засмаглим тілом у купальнику, а в коментарі різко відповіла на питання про природність своєї краси.

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"Словом, зайшла я на один футбольний сайт і прочитала коменти про себе. Всім, як зазвичай, не дають спокою мої губи. Відповідаю: я не зобов'язана всім подобатися, головне, що подобається мені, а ваші думки мені до одного...!

Якщо мені не подобається людина, то я не дивлюся на неї, не обговорюю, а тим більше не пишу коменти! Так ось, дорогі мої коментатори, краще б зайнялися чимось корисним, ніж строчити свої дурні висловлювання! І так, силіконових губ не буває, розумники, краще б ви вставили собі силіконовий мозок, стали б думати краще", – написала Буяльська.

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Просто я и мой равномерный загар⠀ ⠀ Вообщем зашла я на один футбольный сайт,и прочитала коменты о себе‍♀️Всем как обычно не дают покоя мои губы.⠀ Отвечаю:я не обязана всем нравится,главное,что нравится мне,а ваше мнения мне к одному...!⠀ Если мне не нравится человек я не смотрю его,не обсуждаю,а тем более не пишу коменты!⠀ Так вот,дорогие мои комментаторы,лучше бы занялись чем то полезным,нежели строчить свои глупые высказывания!⠀ И да,силиконовых губ не бывает,умники,лучше бы вы вставили себе силиконовый мозг,думать бы стали лучше ⠀

Допис, поширений Alina Buialska (@buialska.alina)

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Динамо Динамо Віталій Віталій Буяльський Дружини футболістів
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