Дружина Буяльського спокушає гарячим фото в купальнику – фанати воюють через силікон, але дівчина гідно дає відсіч

Аліна, дружина хавбека Динамо Віталія Буяльського, не соромиться показати своє тіло і завжди готова захистити себе у війні з хейтерами.

Ефектна дівчина у Instagram похизувалася засмаглим тілом у купальнику, а в коментарі різко відповіла на питання про природність своєї краси.

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"Словом, зайшла я на один футбольний сайт і прочитала коменти про себе. Всім, як зазвичай, не дають спокою мої губи. Відповідаю: я не зобов'язана всім подобатися, головне, що подобається мені, а ваші думки мені до одного...!

Якщо мені не подобається людина, то я не дивлюся на неї, не обговорюю, а тим більше не пишу коменти! Так ось, дорогі мої коментатори, краще б зайнялися чимось корисним, ніж строчити свої дурні висловлювання! І так, силіконових губ не буває, розумники, краще б ви вставили собі силіконовий мозок, стали б думати краще", – написала Буяльська.

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