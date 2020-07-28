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Дружина Буяльського описала реакцію чоловіка на призначення Луческу

28 липня 23:33 - Читать на русском
Дружина Буяльського описала реакцію чоловіка на призначення Луческу
Аліна та Віталій Буяльські / Фото з відкритих джерел

Аліна Буяльська, дружина хавбека Динамо Віталія Буяльського, розповіла про емоції чоловіка щодо новопризначеного керманича киян.

"Спочатку, мабуть, як і всі, був здивований. Зараз цілком нормальна реакція.

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Я особисто не розумію ультрас. Щойно побачила відео, де вони біля стадіону, і трохи шокована", – написала Аліна в своєму Instagram, відповідаючи на питання у сторіз.

Нагадаємо, що призначення Мірчі Луческу головним тренером Динамо викликало неоднозначні емоції у футбольної України, а сам фахівець через це навіть хотів покинути клуб. Офіційна презентація досвідченого румуна в Динамо запланована на 30 липня.

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Теги
Віталій Віталій Буяльський Динамо Динамо Дружини футболістів Мірча Мірча Луческу
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