"Привіт, друзі. Я підписав контракт з українським клубом Ворскла. Буду радий побачити вас вже у січні. Сподіваюся, разом ми добре проведемо час і здобудемо багато перемог. Скоро побачимося", – сказав Олів'є у відеозверненні у Twitter полтавців.

Ворскла підписала гравця збірної Люксембургу

До слова, Тілль став другим зимовим новачком Ворскли після Цітаішвілі. Контракт 24-річного хавбека розрахований на два роки. Він встиг пограти за Уфу, Роданж і Прогрес. Також у його активі 27 поєдинків у футболці збірної Люксембургу.

Зауважимо, Ворскла пішла на зимову паузу п'ятою з 20 пунктами, пропустивши вперед Зорю, Десну, Шахтар та Динамо.

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