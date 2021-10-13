Данія здобула надважливу перемогу у поєдинку відбору ЧС-2022 проти Австрії (1:0). Дивіться відео гола та огляд матчу.

Півфіналісти Євро мали відчутну перевагу упродовж першого тайму, але Бахманн діяв бездоганно. Особливо ефектно кіпер Австрії відбив постріл Дамсгора у дальню дев'ятку.

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На 53-й хвилині Данія таки досягла свого. Ділейні протягнув м'яч до карного майданчика і викотив ідеальну передачу на Меле. Одноклубник Руслана Маліновського пробив точно в ближній кут, вивівши свою збірну на чемпіонат світу.