Саррі потрапив до лікарні, інформує Gazzetta dello Sport. Однак перейматися з цього приводу не варто – госпіталізація була плановою. Тренер Лаціо відправився до вілли Мафальда на обстеження.

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Це сталося після сьогоднішнього ранкового тренування. Повідомляється, що це було ретельне обстеження, "більш повне, ніж ті тести, які гравці проходять в тренувальному центрі".

Згідно з джерелом, з Саррі все в порядку. Він вже керує денним тренуванням, яке розпочалося о 17:00 за Києвом.

Нагадаємо, що у Лаціо серйозні проблеми. Клуб не зможе підписати до січня 2026 року навіть вільних агентів, якщо Лотіто не вкладе в їхню скарбницю нові кошти, хоча, за його словами, це не є необхідним. У вівторок вранці клуб опублікував офіційну заяву, яка спростовує чутки про те, що клуб виставлений на продаж.

Вчора також було госпіталізовано наставника Аталанти Івана Юріча.

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