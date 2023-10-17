Фаджіолі робив ставки на матчі, що заборонено законодавством. Коли ця інформація була оприлюднена, туринська прокуратура почала розслідування і довела провину футболіста. Гравцеві загрожувала трирічна дискваліфікація, але він пішов на співпрацю зі слідством.

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Як інформує офіційний сайт Федерації футболу Італії, Фаджіолі отримав 12-місячну дискваліфікацію, 5 місяців якої було замінено умовним терміном. Гравець зобов'язаний відвідувати терапевта не менше 6 місяців. Також йому наказано відвідати не менше 10 громадських зустрічей в аматорських спортивних об'єднаннях, федеральних територіальних центрах і центрах одужання від ігрової залежності. Федеральна прокуратура стежитиме за дотриманням вказівок. У разі порушення гравцем припису, угоду між ним і прокуратурою буде розірвано.

Крім цього Фаджіолі буде змушений заплатити штраф у розмірі 12,5 тисяч євро за порушення статті заборони ставок на футбольні події під егідою ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, раніше тривалу дискваліфікацію отримав інший хавбек Юве Поль Погба.

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